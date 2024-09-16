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МЧС: пожар в ростовском садовом товариществе «Задонье» потушили

МЧС: пожар в ростовском садовом товариществе «Задонье» потушили

Пожар в ростовском садовом товариществе «Задонье» ликвидирован, информирует пресс-служба МЧС РФ.«В ростовском садовом товариществе "Задонье" огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», – следует из сообщения.

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