МЧС: пожар в ростовском садовом товариществе «Задонье» потушили

Пожар в ростовском садовом товариществе «Задонье» ликвидирован, информирует пресс-служба МЧС РФ.«В ростовском садовом товариществе "Задонье" огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», – следует из сообщения.
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