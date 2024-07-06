Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал распустить Федеральное бюро расследований (ФБР) США и обвинил его сотрудников в халатности при расследовании дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних.