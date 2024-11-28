Столкновения у парламента Грузии: пострадали полицейские

В ходе несанкционированной акции протеста у здания парламента Грузии и последовавших столкновений с полицией пострадали три сотрудника правоохранительных органов, сообщает 29 ноября пресс-служба МВД Грузии.
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