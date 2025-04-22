Тайских полицейских будут учить отслеживать криптотранзакции

Финансовый регулятор Тайваня — Комиссия по финансовому надзору (FSC) — в партнерстве с Центральным полицейским университетом страны инициировал запуск образовательной программы для сотрудников полиции, направленной на борьбу с преступлениями в сфере цифровых активов.
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