Тайских полицейских будут учить отслеживать криптотранзакции

Финансовый регулятор Тайваня — Комиссия по финансовому надзору (FSC) — в партнерстве с Центральным полицейским университетом страны инициировал запуск образовательной программы для сотрудников полиции, направленной на борьбу с преступлениями в сфере цифровых активов.