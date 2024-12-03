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Срубить ель за 8 рублей: для нижегородцев появилась новая услуга

Срубить ель за 8 рублей: для нижегородцев появилась новая услуга

Нижний Новгород готовится к новогодним праздникам: жители смогут легально вырубать ели и хвойные деревьяВ Нижнем Новгороде жители смогут законно вырубать ели и другие хвойные деревья в преддверии новогодних праздников.

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