Акинфеев прокомментировал извинения Вернблума за выступления за ЦСКА

Игорь Акинфеев прокомментировал извинения Понтуса Вернблума за выступления за ЦСКА. Вратарь отметил, что слова могли быть неправильно интерпретированы.
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