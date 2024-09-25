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Акинфеев прокомментировал извинения Вернблума за выступления за ЦСКА

Акинфеев прокомментировал извинения Вернблума за выступления за ЦСКА

Игорь Акинфеев прокомментировал извинения Понтуса Вернблума за выступления за ЦСКА. Вратарь отметил, что слова могли быть неправильно интерпретированы.

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