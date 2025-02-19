ФСБ обвинила экс-депутата Пономарёва в попытке захвата власти в России

ФСБ возбудила уголовное дело против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и участии в нем.
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