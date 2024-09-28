Продаваемая в России косметика содержит опасные вещества

Большинство продаваемой в России косметики содержит вредные вещества. Исследование Национального союза защиты прав потребителей показало, что 65% косметических средств содержат потенциально вредные для здоровья вещества, а 76% из них не имеют информации о противопоказаниях на упаковке.
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