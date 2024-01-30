Транспортная реформа придет в астраханские села. Но не во все

Завершение городского этапа транспортной реформы в Астрахани уже не за горами. Пойдет ли реформа за пределы областного центра? Заместитель председателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев на вчерашней пресс-конференции подтвердил, что следующим этапом реформы будет межмуниципальный транспорт.