Симфонический оркестр ДШИ имени Калинникова завоевал Гран-при и первые места на международных конкурсах

Ведущий творческий коллектив города Москвы — Симфонический оркестр Детской школы искусств имени В.С. Калинникова под руководством дирижёра Марии Сергеевны Елиной одержал блестящие победы на нескольких международных конкурсах.
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