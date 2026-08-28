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Мое ЛИАНОЗОВО

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Симфонический оркестр ДШИ имени Калинникова завоевал Гран-при и первые места на международных конкурсах

Ведущий творческий коллектив города Москвы — Симфонический оркестр Детской школы искусств имени В.С. Калинникова под руководством дирижёра Марии Сергеевны Елиной одержал блестящие победы на нескольких международных конкурсах.

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