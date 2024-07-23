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Украинский генерал назвал причины неудач ВСУ на харьковском направлении

Украинский генерал назвал причины неудач ВСУ на харьковском направлении

Неудачи украинской армии на харьковском направлении связаны с ошибками командования. Причины поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом назвал в интервью для «Украинской правды» генерал-лейтенант Артур Горбенко.

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