Украинский генерал назвал причины неудач ВСУ на харьковском направлении

Неудачи украинской армии на харьковском направлении связаны с ошибками командования. Причины поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом назвал в интервью для «Украинской правды» генерал-лейтенант Артур Горбенко.
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