СК нашел еще 17 нелегалов в кафе Кировского района после прописки мигрантов на Кронштадтской Еще четыре заведения, где любят засиживаться иностранцы, подверглись рейду.
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СК нашел еще 17 нелегалов в кафе Кировского района после прописки мигрантов на Кронштадтской Еще четыре заведения, где любят засиживаться иностранцы, подверглись рейду.