Tesla Model Y L: владельцы в Китае жалуются на проседание задней оси

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Примерно через год после выхода на китайский рынок кроссовер Model Y L — шестиместный флагманский SUV, производимый на шанхайской гигафабрике Tesla — столкнулся с волной критики от владельцев, сообщающих о «проседании» задних колес.