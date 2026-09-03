Tesla Model Y L: владельцы в Китае жалуются на проседание задней оси

Примерно через год после выхода на китайский рынок кроссовер Model Y L — шестиместный флагманский SUV, производимый на шанхайской гигафабрике Tesla — столкнулся с волной критики от владельцев, сообщающих о «проседании» задних колес.
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