Захарова: Кириллов бесстрашно разоблачал преступления англосаксов

РИА Новости/Владимир Федоренк Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, много лет с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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