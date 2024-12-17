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Захарова: Кириллов бесстрашно разоблачал преступления англосаксов

Захарова: Кириллов бесстрашно разоблачал преступления англосаксов

РИА Новости/Владимир Федоренк Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, много лет с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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