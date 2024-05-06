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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каземиро обвели 8 раз в матче «МЮ» с «Кристал Пэлас» – это антирекорд сезона в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сыграл в центре обороны в матче 36-го тура АПЛ. Бразильца обвели 8 раз – это худший показатель в текущем чемпионате Англии.

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