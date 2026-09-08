В ядерном ударе теперь виноваты русские: Японский профессор привёл "железное доказательство"

Сейчас в Японии это вызывает большой резонанс. 1. Россия установила в Хабаровске памятник в честь победы советской армии над Японией во Второй мировой войне.
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Япошка просто унизил американцев - те всегда утверждали, что разгромили японскую армию, а оказывается воно-что - много лет воевали, а тут как пришли русские с такими "люлями", что пришлось утереться и уже русских пугать, но не самих русских (ибо страшно), а вломив по узкоглазым
Но американцы ведут себя подло в этой ситуации. Ведь они прекрасно помнят, что одной из причин вступления в войну с Японией СССР, кроме их прямой просьбы в Ялте, были их же подсчеты о прогнозируемых потерях и сроках продолжения войны на тихоокеанском ТВД без помощи СССР - до 1 млн. жертв со стороны американцев и продолжительность 1-3 года. И все это они замалчивают. Хотя, Трумэн имел одну из целей атомной бомбардировки японских городов, демонстрация силы и устрашение руководства СССР - это так! Но сделано это было крайне цинично и по людоедски - в стиле этих американцев.
Эти японские политики, лучше пусть сделают себе харакири. В лучших традициях бусидо.
Твари узкоплёночные, мало пиндосы на них сбросили, надо было стереть с лица Земли всю японию!
... японцам надо молча стоять в стойле, гадить под себя и жрать это молча, пока Китай не надумал смыть позор уничтожения китайцев японами, постоянно надо тыкать в дерьмо этих потомков помойных самураев в совершении военных преступлений и не адекватной кары за это, та же тыкать носом в то, кто применил ядерное оружие по ним, так и не смыт позор за неотомщенных...
Из статьи не очень яcно, о каком именно нарушении Ялтинского соглашения идёт речь. Можно решить, что речь идёт о чём-то в Азии. Но, на деле, это о Польше. В Ялте было обещано создание «широкого коалиционного правительства» в Польше, а не прокоммунистическое управление. То есть, тогда Сталин показал, что у него свои широкие планы, которые не совсем соответствовали прежним договорённостям, что и разозлило Трумена.
И чего столько слов на эту тему? Нам в школе это говорили. В Москве в обычной московской школе. Ничего нового. В обычных школьных учебниках было написано что необходимости в бомбардировках небыло и сша преследовали две цели это испытание на реальных людях и запугивание СССР. О японцах никто не думал вообще. Их в системе небыло чего думать о побежденных. Этот ученый просто капитан очевидность.