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Новости шоу-бизнеса | Медиа Тренды

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Николай Носков борется с последствиями инсульта

Николай Носков борется с последствиями инсульта

Николай Носков борется с последствиями инсульта. Народный артист России Николай Носков, известный своими хитами “Паранойя” и “Я тебя люблю”, проходит лечение в больнице после перенесенного в 2017 году тяжелого инсульта, который оставил тяжёлые последствия.

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