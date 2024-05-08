Николай Носков борется с последствиями инсульта. Народный артист России Николай Носков, известный своими хитами “Паранойя” и “Я тебя люблю”, проходит лечение в больнице после перенесенного в 2017 году тяжелого инсульта, который оставил тяжёлые последствия.