NYT: ВСУ потеряют большую часть армии, если не сдадут Харьковскую область

По данным издания The New York Times, ВС России начали наступление в Харьковской области, чем поставили командование киевского режима перед выбором: удерживать позиции в этом регионе любой ценой или отступить.
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