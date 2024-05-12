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NYT: ВСУ потеряют большую часть армии, если не сдадут Харьковскую область

NYT: ВСУ потеряют большую часть армии, если не сдадут Харьковскую область

По данным издания The New York Times, ВС России начали наступление в Харьковской области, чем поставили командование киевского режима перед выбором: удерживать позиции в этом регионе любой ценой или отступить.

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