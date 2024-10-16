Имер – судье после спорного момента на матчболе Харри: «Если он коснулся сетки, у тебя будут проблемы»

Он грубо обратился к Мануэлю Абсолю после спорного момента на матчболе Николаса Харри. При счете 8:7 на тай-брейке чилиец завершил розыгрыш ударом с лета, но Имеру показалось, что соперник коснулся сетки до того, как мяч дважды отскочил от корта.