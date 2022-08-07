Уход за кожей по фазам Луны

Людей всегда интересовала Луна, ведь она почти рядом, пристально смотрит в ночное окно, но одновременно с этим остается так далеко! И многим в прошлом и настоящем всегда хотелось хоть немного к ней приблизиться, рассмотреть ее внимательнее, понять.