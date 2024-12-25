Как заброшенные заводы и ангары превращаются в культурные центры

Время диктует свои правила – меняется образ жизни людей в разных странах, исчезают старые производства и появляются новые, экономические и политические потрясения переворачивают все с ног на голову, а дизайнерам и архитекторам неизменно приходится подстраиваться под новые условия и новые потребности общества.