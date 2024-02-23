«Все к оружию! На защиту революции!» Что Россия празднует 23 февраля на самом деле?

23 февраля в России, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане отмечается «День защитника Отечества». В разные годы этот праздник назывался по-разному: с 1922 года как День Красной армии, с 1946 — День Советской армии, с 1949 по 1992 — День Советской армии и Военно-морского флота.