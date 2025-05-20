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Мушег Баяндурян и Евгений Жоров представят Адыгею на первенстве России по боксу

 Мушег Баяндурян и Евгений Жоров представят Адыгею на первенстве России по боксу Торжественная церемония открытия Первенства России по боксу среди юниоров и юниорок в возрастной категории 19-22 года памяти МСМК Николая Павлюкова состоялась в городе Краснодаре.

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