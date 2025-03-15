На Ямале участники СВО прошли медосмотр в рамках «Дня героя»

В больницах Муравленко и Ноябрьска состоялся «День героя». Мероприятие направлено на поддержку участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей, сообщили в telegram-канале больницы Муравленко.
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