Коммунисты призывают курганцев поучаствовать в слушаниях по бюджету на 2024 год

Депутат курганской гордумы от КПРФ Иван Камшилов и представитель партии «Коммунисты России», депутат гордумы Яков Сидоров пригласили курганцев на публичные слушания по законопроекту городского бюджета на следующий год, которые пройдут в здании администрации 6 декабря.