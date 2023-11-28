Коммунисты призывают курганцев поучаствовать в слушаниях по бюджету на 2024 год

Депутат курганской гордумы от КПРФ Иван Камшилов и представитель партии «Коммунисты России», депутат гордумы Яков Сидоров пригласили курганцев на публичные слушания по законопроекту городского бюджета на следующий год, которые пройдут в здании администрации 6 декабря.
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