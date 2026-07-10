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Образованные специалисты оказались наиболее уязвимы перед ИИ

Образованные специалисты оказались наиболее уязвимы перед ИИ

Робот прогоняет человека / © Qniksefat, Wikipedia Исследовательский центр California Policy Lab опубликовал доклад, содержащий данные об увольнениях в американском штате Калифорния с момента выхода ChatGPT 3.

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