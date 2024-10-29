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Зрада в Раде: Русским не нужны переговоры. Они эффективно наступают

Зрада в Раде: Русским не нужны переговоры. Они эффективно наступают

У Российской Федерации на данный момент нет необходимости в заморозке боевых действий на Украине. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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