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Опубликован состав сборной Казахстана по боксу на «Кубок Елорда»

В сборной Казахстана назвали имена боксеров, которые выступят на международном турнире «Кубок Елорда», который состоится в Астане с 27-го июня по второе июля.

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