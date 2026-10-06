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FiNE NEWS

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Носки и трусы в одной стирке: врач объясняет, когда это безопасно, а когда — опасно для здоровья

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди категорически не хотят стирать носки и трусы вместе? Оказывается, это не просто вопрос привычки, а вопрос здоровья.

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