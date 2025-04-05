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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дождь должен исключить возгорания травы на Гран-при Японии, в противном случае включат режим VSC, машины безопасности или красных флагов

Портал The Race поделился информацией о том, как развивается ситуация с возгораниями травы на Гран-при Японии, которые пять раз вызывали красные флаги в практиках и квалификации.

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