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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Не выбрасывайте чесночные стрелки! Замаринуйте их на зиму по этому рецепту

Замаринованные чесночные стрелки на зиму в банках — это очень вкусная закуска. Хотя это не очень популярное блюдо, но, если вы приготовите их хотя бы раз, вы будете повторять этот рецепт бесконечно по просьбе своих близких.

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