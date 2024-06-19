Не выбрасывайте чесночные стрелки! Замаринуйте их на зиму по этому рецепту

Замаринованные чесночные стрелки на зиму в банках — это очень вкусная закуска. Хотя это не очень популярное блюдо, но, если вы приготовите их хотя бы раз, вы будете повторять этот рецепт бесконечно по просьбе своих близких.
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