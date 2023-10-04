Пашинян кое в чём просчитался: Захарова — о судьбоносных решениях армянского премьера

Русский дипломат констатировала, что руководство Армении не учитывает общественное мнение и это большая ошибкаНакануне власти Армении приняли решение, которое стало очередной ложкой дёгтя в русско-армянских отношениях.
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