Юрий Ильинов

Кто мы такие, чтобы им мешать? Эксперт высказался о курском наступлении ВСУ Политолог Ищенко объяснил, почему курское наступление ВСУ – авантюра Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», отверг мнение о том, что у ВСУ еще остались сильные резервы. — Влиятельная западная пресса долгое время публиковала материалы только о катастрофических проблемах ВСУ, нехватке солдат, боеприпасов и военной помощи. Однако, как выяснилось, у Киева еще есть вполне оснащенные, боеспособные и мотивированные резервы, которые и осуществили курскую авантюру. Не являются ли публикации зарубежной прессы полноценной частью информационной войны, которая нацелена на дезинформацию и создание ложного впечатления скорой победы у российского общества, а наступившее разочарование якобы должно расшатать ситуацию и начать разрушать Россию изнутри? — Нет, не являются, я уже много раз говорил, что курская авантюра потому и авантюра, что не могла принести стратегический результат, там даже оперативный прорыв не достигнут, занятие пары десятков населённых пунктов у границы — не прорыв, мы на донецком направлении за день больше занимаем, тем более что едва ли не половина «занятого» сейчас ВСУ под Курском — это серая зона. То есть ВС РФ их не обороняли, чтобы быстрее создать сплошной фронт, но и ВСУ туда заскочили и выскочили, так как удержаться там наличными силами не могли, а резервы ещё только подходили. Так что всё правильно писали и западные, и наши СМИ. Всех резервов у ВСУ — ровно на авантюру. Но на авантюру вы резервы всегда найдёте. Немцы даже из окружённого Берлина после капитуляции гарнизона прорывались (правда в таких прорывах уходили единицы, а гибли тысячи), но тоже можно было бы сказать, что раз они оказались способны прорвать фронт РККА, то значит у них ещё были резервы. Просто ни одна армия не может быть одинаково сильной везде. Лучшие, наиболее оснащённые и подготовленные части стоят на наиболее опасных направлениях, а там, где врагу и наступать-то особо некуда находятся части послабее и числом поменьше. Украина регулярно и десанты в Крыму высаживает и Днепр форсирует. Но высадившихся просто убивают, поскольку как раз резервов для закрепления и развития успеха у Украины нет. В Курской области то же самое, только масштаб побольше — украинцы крутятся на небольшом плацдарме, намереваясь сжечь там в пиар целях тысяч двадцать своих солдат, которых им судорожно не хватает на покровском направлении. Кто мы такие, чтобы им мешать?