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Газета.ру

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PNAS: ядро Земли может скрывать экстремальный водород

PNAS: ядро Земли может скрывать экстремальный водород

Американские исследователи смоделировали состояние водорода во внутреннем ядре Земли и пришли к выводу, что там может существовать так называемый сверхионный водород — вещество, которое течет подобно жидкости, но при этом проводит электричество.

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