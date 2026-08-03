PNAS: ядро Земли может скрывать экстремальный водород

Американские исследователи смоделировали состояние водорода во внутреннем ядре Земли и пришли к выводу, что там может существовать так называемый сверхионный водород — вещество, которое течет подобно жидкости, но при этом проводит электричество.
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