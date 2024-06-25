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BiletPrivet

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Новая волна 2024: 13 участников готовы покорить сцену!

Новая волна 2024: 13 участников готовы покорить сцену!

В середине мая в Академии популярной музыки состоялся полуфинал Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2024", где более 60 талантливых артистов из 13 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Нигерию, Узбекистан, Эстонию и Россию, боролись за место в финале.

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