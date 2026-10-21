A federal judge has sentenced a 39-year-old Guatemalan man to 30 years in prison for his role in the smuggling-related deaths of 53 migrants in 2022.
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