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Царьград

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22 камеры видеофиксации с 8 января разместили на дорогах Владимирской области

22 камеры видеофиксации с 8 января разместили на дорогах Владимирской области

С 8 января камеры фотовидеофиксации на неделю заняли новые места на Владимирских дорогах.На неделю с 8 по 14 января 22 передвижных комплекса фотовидеофиксации на трассах Владимирской области разместили в новых точках.

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