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Царьград

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Без паспорта никак: во Владимирской области ввели новые правила покупки сим-карт

Без паспорта никак: во Владимирской области ввели новые правила покупки сим-карт

Во Владимирской области начали действовать новые правила покупки сим-карт.Во Владимирской области с 1 января вступили в силу новые правила покупки SIM-карт, напоминает региональное Министерство цифрового развития.

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