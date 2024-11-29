В тот момент, когда Вооружённые силы Российской Федерации освободят расположенный на территории Донецкой Народной Республики населённый пункт Красноармейск, все металлургические предприятия в подконтрольных киевскому режиму регионах будут вынуждены остановить свою работу.
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