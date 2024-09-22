Сыгран восьмой тур чемпионата Индии по шахматам среди юниорок

Единоличным лидером на чемпионате Индии по шахматам среди юниорок (до 19 лет) в Карнале (Индия) стала Гальдер Снеха после восьмого тура 21 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.