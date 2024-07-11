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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур де Франс». 12-й этап. Гонщики проедут 203,6 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

«Тур де Франс-2024» 12-й этап Орийак – Вильнев-Сюр-Ло 203,6 км Профиль/Карта Начало – 13.50 по московскому времени.

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