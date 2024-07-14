Наглость не знает границ: Тимати показал свою гордость после скандала с разводом Алсу

Вернувшийся к поклонникам музыкант признался, что до сих пор не верит своему счастью. Тимати кадрПосле пяти лет тишины Тимур Юнусов, он же Тимати, прервал молчание, чтобы выступить на сцене «Лужников» в рамках фестиваля VK Fest 2024.