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В ГД призвали снизить пенсионный коэффициент для родителей детей-инвалидов

В ГД призвали снизить пенсионный коэффициент для родителей детей-инвалидов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий снижение величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для родителей и опекунов детей-инвалидов, сообщили в думской фракции.

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