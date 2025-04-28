В ГД призвали снизить пенсионный коэффициент для родителей детей-инвалидов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий снижение величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для родителей и опекунов детей-инвалидов, сообщили в думской фракции.
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