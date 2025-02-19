Утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский без выборов является украинским диктатором абсолютно верно, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 февраля в социальной сети X.
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