Депутат ГД предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. «Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними», — цитирует его ТАСС.