Депутат ГД предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. «Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними», — цитирует его ТАСС.
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