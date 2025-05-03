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Депутат ГД предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат ГД предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. «Есть смысл зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 мая по 9 мая без перерыва между ними», — цитирует его ТАСС.

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