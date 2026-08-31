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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов-младший о травме спины: «Было тяжело встать с кровати, не мог на улицу выйти. Думал, буду ли вообще жить как нормальный человек или нет»

Нападающий СКА   Игорь Ларионов-младший рассказал о проблемах со спиной, из-за которых он пропустил большую часть прошлого сезона Fonbet КХЛ.

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