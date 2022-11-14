Семнадцать улиц в Новосибирске отремонтируют в 2023 году по программе БКАД

О проведении дорожного ремонта в 2023 году в Новосибирске рассказали начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев и начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Виктор Хихлов.
О проведении дорожного ремонта в 2023 году в Новосибирске рассказали начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев и начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Виктор Хихлов.
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