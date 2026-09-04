🇷🇺💥🇺🇦 Мощный пожар под Одессой: атакован склад АТБ и фу

🇷🇺💥🇺🇦 Мощный пожар под Одессой: атакован склад АТБ и фуры ▪️В Дачном в Одесской области прилёт по складскому объекту сети АТБ, также горят фуры, сообщают местные ресурсы.
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