В российских аэропортах на внутренних рейсах могут появиться магазины duty free

Совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев во вторник, 31 мая, заявил, что владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов, – сообщает РБК.