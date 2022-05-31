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В российских аэропортах на внутренних рейсах могут появиться магазины duty free

В российских аэропортах на внутренних рейсах могут появиться магазины duty free

Совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев во вторник, 31 мая, заявил, что владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов, – сообщает РБК.

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