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Слуцкий о Головине: «Каждый день молюсь, чтобы перехода в «Зенит» не было. У него голы, пенальти, передачи практически в каждой игре в «Монако», он в лучшем состоянии за всю карьеру»

Леонид Слуцкий поделился мнением о том, стоит ли Александру Головину сейчас возвращаться в Альфа-Банк РПЛ.

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